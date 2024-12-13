الإمارات تدين التفجير في وزارة اللاجئين بأفغانستان



وام، وكالات



أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع في وزارة اللاجئين في أفغانستان، ما أدى إلى مقتل الوزير خليل الرحمن حقاني وعدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأفغانستان وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذا التفجير، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان حقاني وعدد من معاونيه قتلوا في تفجير انتحاري استهدفهم الأربعاء في مقرّ وزارة اللاجئين في كابول.

وندّد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بـ«هجوم دنيء»، مشيداً بذكرى «مقاتل كبير».

وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابول. وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة في الموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.