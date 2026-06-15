استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسواتيني

قدم منصور محمد الجويعد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، أوراق اعتماده إلى الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، سفيراً للدولة غير مقيم لدى مملكة إسواتيني، وذلك خلال مراسم الاستقبال، التي جرت بالقصر الملكي في العاصمة إمبابان.

ونقل السفير تحيات القيادة الرشيدة إلى الملك مسواتي الثالث، وتمنياتها لمملكة إسواتيني وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.من جانبه حمّل الملك مسواتي الثالث السفير تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والنماء.

ورحب بالجويعد، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، واستعداده لتقديم كل الدعم اللازم، لتسهيل مهامه لدى مملكة إسواتيني.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وبحث سبل تنمية التعاون المشترك وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.