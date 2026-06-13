لطيفة بنت محمد: الاستثمار في الإنسان الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً

سموها:

نغادر السويد حاملين تقديراً أعمق لما يجمع بلدينا من قيم مشتركة ورؤية متقاربة للمستقبل

الزيارة كانت فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من القيادات وصنّاع التغيير

اختتمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، زيارتها إلى مملكة السويد، والتي ترأست خلالها وفداً رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وأكدت سموها بمناسبة اختتام الزيارة أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يظل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وتوجهت سموها بخالص الشكر إلى الوفد المرافق وفرق العمل وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح الزيارة وما شهدته من لقاءات ونقاشات مثمرة، مقدرة سموها جهودهم وتعاونهم الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق أهداف الزيارة.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس» أمس: «نختتم اليوم زيارتنا إلى مملكة السويد، التي كانت فرصة قيّمة للاطلاع على تجارب ملهمة وتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من القيادات وصنّاع التغيير، وأكدت مجدداً أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يظل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

ونغادر السويد ونحن نحمل تقديراً أعمق لما يجمع بلدينا من قيم مشتركة ورؤية متقاربة للمستقبل، وثقة بأن التعاون والحوار وتبادل الخبرات سيواصل فتح آفاق جديدة للشراكة وصناعة أثر إيجابي يمتد للأجيال القادمة.

وأتوجه بخالص الشكر إلى الوفد المرافق وفرق العمل وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الزيارة وما شهدته من لقاءات ونقاشات مثمرة، مقدّرين جهودهم وتعاونهم الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق أهداف هذه الزيارة».

وكانت سموها قد زارت أول أمس متحف جائزة نوبل، حيث قالت عبر حسابها على منصة «إكس»: «خلال زيارتي إلى متحف جائزة نوبل، توقفت أمام قصص ملهمة لأشخاص آمنوا بأفكارهم وسعوا وراء المعرفة بإصرار، فكان لأعمالهم أثر تجاوز حدود بلادهم وأسهم في خدمة الإنسانية جمعاء.

قصص تؤكد لنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن الاستثمار في المعرفة وتمكين العقول الشابة يظل من أهم ركائز بناء المستقبل وصناعة أثر إيجابي ومستدام».