لطيفة بنت محمد: الاستثمار في الإنسان الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً

سموها:
نغادر السويد حاملين تقديراً أعمق لما يجمع بلدينا من قيم مشتركة ورؤية متقاربة للمستقبل
الزيارة كانت فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والأفكار مع نخبة من القيادات وصنّاع التغيير
وأكدت سموها بمناسبة اختتام الزيارة أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يظل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وتوجهت سموها بخالص الشكر إلى الوفد المرافق وفرق العمل وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح الزيارة وما شهدته من لقاءات ونقاشات مثمرة، مقدرة سموها جهودهم وتعاونهم الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق أهداف الزيارة.
ونغادر السويد ونحن نحمل تقديراً أعمق لما يجمع بلدينا من قيم مشتركة ورؤية متقاربة للمستقبل، وثقة بأن التعاون والحوار وتبادل الخبرات سيواصل فتح آفاق جديدة للشراكة وصناعة أثر إيجابي يمتد للأجيال القادمة.
وأتوجه بخالص الشكر إلى الوفد المرافق وفرق العمل وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الزيارة وما شهدته من لقاءات ونقاشات مثمرة، مقدّرين جهودهم وتعاونهم الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق أهداف هذه الزيارة».
قصص تؤكد لنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن الاستثمار في المعرفة وتمكين العقول الشابة يظل من أهم ركائز بناء المستقبل وصناعة أثر إيجابي ومستدام».