سفير الإمارات يستعرض وأمين عام الخارجية القطري آفاق التعاون

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة قطر، وذلك بمناسبة توليه مهام عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى دولة قطر.

ورحب الأمين العام بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مشيداً بعمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر وتعاون وثيق في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.