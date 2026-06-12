مجموعة إيدج تطلق «إيدج أوروبا»

أعلنت مجموعة إيدج، المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع ومقرها أبوظبي، عن إطلاق إيدج أوروبا «EDGE Europe» وهي شركة تجارية أوروبية بالكامل تتخذ من باريس مقراً رئيساً لها. وتقدم الشركة الجديدة، المسجلة في فرنسا، رؤية مختلفة لبناء القدرات الدفاعية، ترتكز على التصنيع القائم على التكنولوجيا، وتسريع وتيرة التطوير، وبناء منظومة مفتوحة مدفوعة بالشراكات، بما يتيح تطوير قدرات سيادية بوتيرة أسرع مما توفره النماذج الصناعية التقليدية. ويعد تأسيس قاعدة إيدج أوروبا التشغيلية في فرنسا بمنزلة الخطوة الأولى ضمن التزام طويل الأمد تجاه القارة الأوروبية بأكملها.

وجاء إطلاق الشركة في موقعين رئيسين، أولهما مقر استراتيجي في حي شايو المرموق في وسط باريس، الذي سيتولى قيادة التواصل الحكومي والشراكات والاستثمارات على مستوى المنطقة، إضافة إلى مركز للهندسة والتصنيع في بوردو يقود أعمال التصميم والدمج والتطوير السريع للأنظمة المتقدمة.

وتقع بوردو في قلب قاعدة الطيران والدفاع الصناعي في فرنسا، وتتمتع بسلسلة توريد متخصصة تشمل أنظمة الدفع والمواد المركبة وإلكترونيات الطيران، إلى جانب احتضانها عدداً من الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة، ما يمنح إيدج وصولاً مباشراً إلى كفاءات هندسية متخصصة.

وقال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، إن أوروبا تمر بلحظة مفصلية في مسارها الدفاعي، وجاءت إيدج لتكون جزءاً من مستقبل هذا المسار، حيث نأتي للاستثمار في المواهب والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي الأوروبي، وبناء قدرات مستدامة على الأراضي الأوروبية.

وأضاف أن القدرات الدفاعية التي ستشكل ملامح العقد المقبل ستبنيها الجهات التي تمتلك الجرأة على إعادة تعريف أساليب العمل وتتحرك بالسرعة والطموح اللذين تفرضهما متطلبات هذه المرحلة.

وذكر أنه في هذا الإطار، تجمع إيدج أوروبا بين سرعة جيل جديد من شركات الدفاع وعمق مجموعة صناعية راسخة، في حين نعمل يداً بيد مع شركائنا لبناء قدرات ذات كفاءة عالية، مضيفاً أن هذا النموذج هو الذي يحتاجه مشهد الدفاع الأوروبي في المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على الارتقاء به.