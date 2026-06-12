«الفارس الشهم 3» تطلق «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الصناعية لمصابي غزة

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أمس، برنامج الأطراف الصناعية «خطوة أمل»، في مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتهدف إلى تركيب الأطراف الصناعية العلوية والسفلية للمصابين النازحين، بما يعيد إليهم القدرة على الحركة ويمهد لمرحلة جديدة من التعافي واستعادة الأمل وإعادة بناء الحياة.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مدينة العريش عبر منظومة متكاملة تبدأ بالتواصل السريع من خلال الخط الساخن الخاص بالمستشفى الإماراتي العائم، يعقبها تحديد موعد لإجراء الفحص السريري الدقيق وتقييم الحالة، ثم أخذ المقاسات الدقيقة للطرف المفقود لضمان أعلى درجات التطابق، وصولاً إلى بدء عملية التصنيع وفق أعلى المعايير الفنية والطبية.

وترتكز المرحلة الثانية على توظيف التكنولوجيا لتجاوز التحديات الميدانية داخل قطاع غزة، من خلال إجراء مسح رقمي ثلاثي الأبعاد (3D) للجزء المتبقي للمصابين، وإرسال البيانات عبر برمجيات احترافية مشفرة إلى المستشفى الإماراتي العائم في العريش، حيث يتم تصنيع الطرف الصناعي بدقة متناهية وإرساله جاهزاً للمستفيد داخل القطاع.

وينتقل البرنامج في مرحلته الثالثة من الاستجابة الطارئة إلى مسار التمكين المستدام، عبر توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل قطاع غزة، وتوفير مراكز متخصصة للتصنيع، وإنشاء وتأمين مخازن استراتيجية للمواد الخام والأجهزة الطبية اللازمة، إلى جانب تمويل وتأهيل ورش الأطراف الصناعية القائمة فعلياً، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في تسريع وتيرة العلاج وإعادة التأهيل.

ويعتمد البرنامج على منظومة متقدمة من الأطراف الصناعية المصممة وفق أحدث المعايير الهندسية والطبية.

وقال محمد الشريف، المتحدث الرسمي لعملية «الفارس الشهم 3»، إن البرنامج يأتي امتداداً للجهود الإنسانية التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نوفمبر 2023، والتي تتواصل دون انقطاع حتى اليوم، مؤكداً أن إطلاق برنامج الأطراف الصناعية «خطوة أمل» يجسد استمرار التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد توفير ما يزيد على 40 طرفاً صناعياً لـ40 حالة، على أن تبدأ الأعمال من المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش لاستقبال الحالات الموجودة، بالتوازي مع التنسيق لاستقبال حالات من قطاع غزة.