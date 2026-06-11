محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء الهند بتسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وتمنى سموه له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية.

وقال سموه: "شهدت العلاقات الإماراتية-الهندية خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معاً أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس": "أهنئ الصديق ناريندرا مودي، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. شهدت العلاقات الإماراتية-الهندية خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معاً أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".