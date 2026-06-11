رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني ورئيس وزراء أرمينيا بفوزه في الانتخابات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أنطونيو خوسيه سيغورو، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى نيكول باشينيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيساً للوزراء في جمهورية أرمينيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لويس مونتينيغرو، رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.