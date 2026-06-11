«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير منغوليا لدى الدولة

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أناند أمغالان، سفيراً فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.ورحّب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية منغوليا وتطويرها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.نمو متواصلوأعرب أناند أمغالان عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية منغوليا وما تشهده من نمو متواصل في مختلف المجالات، في ظل رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.