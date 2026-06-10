الإمارات تستعرض خلال «أسبوع باكو» جهودها في الطاقة والاستدامة

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات «أسبوع باكو للطاقة 2026»، الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.ومثّل الوزارة في الفعالية المهندس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، واستعراض جهود دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في دعم الاستدامة وأمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

واستعرض خلال مشاركته جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي.

وأكد الكعبي أن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة تعكس التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والابتكار.

وقال الكعبي: تواصل دولة الإمارات تطوير مشاريعها ومبادراتها النوعية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة.