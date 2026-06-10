استعراض جهود «أم الإمارات» في تطوير الفكر الاقتصادي للمرأة

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكّن المرأة الإماراتية من المشاركة بنجاح في قطاعات استراتيجية كالطاقة المتجددة والصناعة والزراعة وريادة الأعمال، مع توفير برامج لتعزيز وجودهن في المناصب القيادية الفنية.

وعزز تواجدها في مجالات تخصصية متقدمة، مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، بحيث أصبحت المرأة شريكاً قيادياً أساسياً فيها، وهي قطاعات تمثّل محركات أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة الشامسي في الدورة الـ36 من القمة العالمية للمرأة التي انطلقت في إسطنبول في الجمهورية التركية تحت شعار «المرأة: بناء الجسور نحو غد أقوى»، واستعرضت فيها جهود سمو «أم الإمارات» في تطوير الفكر الاقتصادي للمرأة.

مشيرة إلى أن العلم والتطور التكنولوجي واستثمار الفرص والإدارة المستدامة للموارد، عوامل تهتم سموها في وضعها ضمن خطط تنفيذية ومبادرات رائدة من شأنها تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً.

وأوضحت معاليها أن رؤية سموها تشمل جميع المبادرات ومنها المبادرات الإنسانية والتي تتضمن برامج تنموية مستدامة تتيح للمرأة تطوير مهاراتها وخبراتها الاقتصادية، وتجعلها شريكة في البناء والاستدامة وقادرة على تعزيز مكانتها اقتصادياً واجتماعياً.

وألقت معاليها الضوء على نماذج من هذه البرامج الهادفة للارتقاء بمشاركة المرأة اقتصادياً، سواء داخل دولة الإمارات أو من خلال جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في الأعمال الإنسانية.