«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير موريتانيا

تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد عبدالله أباه الناجي كبد، سفيراً فوق العادة ومفوض الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.ورحب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتطويرها في مختلف القطاعات ذات الصلة. من جانبه، أعرب عبدالله أباه الناجي كبد عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مدفوعة بالرؤية المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.