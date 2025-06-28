«الفارس الشهم 3» تطلق أكبر حملة لتوزيع الطرود الغذائية شمالي غزة

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» أكبر حملة لتوزيع الطرود الغذائية على الفلسطينيين في مناطق شمالي قطاع غزة، حيث واصلت فرق الحملة، ولليوم الثاني على التوالي، توزيع الطرود الإغاثية شمال القطاع.

وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعانيها الأسر الفلسطينية، إذ من شأن هذا الدعم أن يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء، وخاصة في المناطق التي تعاني نقصاً شديداً في المواد الغذائية.

وتواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة، نتيجة الحصار المستمر والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وكانت عملية «الفارس الشهم 3»، قد قدمت مؤخراً دفعة جديدة من الدعم الطبي الطارئ للمرافق الصحية في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك للحد من الأوضاع الصحية الكارثية التي يمر بها القطاع، وتفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.