حماية أمن الملاحة الدولية تعزز استقرار المنطقة والعالم

أكدت الإمارات وصربيا أهمية حماية أمن الملاحة الدولية والممرات البحرية الحيوية، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة الدولي.

وشددت الدولتان على أهمية حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ورفض أي ممارسات تهدد أمن الدول واستقرارها أو سلامة الممرات الدولية الحيوية.

جاء ذلك في بيان ختامي مشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا أكدا خلاله على أهمية مواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والطاقة.

والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة. ورحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا حيز التنفيذ.

مؤكدين أهميتها في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة المدى بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، باعتبارها منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، مشددين على أهمية خفض التوترات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

مباحثات

وعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد، في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية صربيا وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الإماراتية الصربية وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بما يدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويواكب النمو المتسارع في مجالات التعاون المشتركة.

ورحبت آنا برنابيتش بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معربة عن تقديرها للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً لجمهورية صربيا وأن التعاون الثنائي أسهم في دعم العديد من القطاعات الحيوية والتنموية.

من جانبه، أعرب معالي صقر غباش عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً متواصلاً بفضل الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما من قيادتي البلدين.

علاقات

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بصورة منتظمة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مؤكدين أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجه معالي صقر غباش دعوة رسمية إلى معالي آنا برنابيتش لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز التواصل البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما شهد معالي صقر غباش وآنا برنابيتش توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للجمعية الوطنية في جمهورية صربيا. وقع المذكرة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وفلاديمير ديميترييفيتش، نائب الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية صربيا.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والفني بين الجانبين وتطوير آليات العمل في المجالات البرلمانية والإدارية والتقنية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية.

زيارات

وزار معالي صقر غباش والوفد المرافق له، مركز الصناعات الإبداعية والابتكار في العاصمة الصربية بلغراد. كما زار معاليه المعرض التعريفي لمعرض إكسبو بلغراد 2027، واطلع معاليه والوفد المرافق خلال الجولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض إكسبو بلغراد 2027، الذي سيقام خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 أغسطس 2027 تحت شعار «اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع».