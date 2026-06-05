«الإمارات تحب الفلبين» في احتفال جماهيري الأحد

تنظم صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، الداعمة لتعزيز أواصر العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين، احتفالاً جماهيرياً ضخماً للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة الذكرى الـ 128 لاستقلال جمهورية الفلبين، وذلك يوم الأحد 7 يونيو الجاري.

تقام الاحتفالية بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وألفونسو فير السفير الفلبيني لدى الدولة، وأمبروسيو إنسيسو الثالث القنصل العام الفلبيني، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال الفلبيني في دبي وأبوظبي، وعدد من المدارس الفلبينية في الإمارات.

تهدف الاحتفالية، التي يتوقع أن تستقطب نحو 40 ألف شخص من الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة، بالإضافة إلى أبناء الجاليات الأخرى، الراغبين في استكشاف جوانب من الثقافة والفلكلور والفنون الفلبينية.

وتشهد كذلك حضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية الفلبينية، إلى الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين الصديقين.

ويشكل المهرجان مناسبة للاحتفاء بالثقافة الفلبينية، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية، والتعريف بالفنون والفلكلور والتراث الثقافي الفلبيني، بالإضافة إلى إبراز إسهامات الجالية الفلبينية في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، بما يعكس التنوع الثقافي الذي تحتضنه الإمارات.

وتبرز الاحتفالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي، وتعزيز أواصر المحبة والتعاون مع مختلف الشعوب والثقافات، واحتضان المناسبات الوطنية والثقافية للجاليات المقيمة على أرضها، بما يعكس نموذجها الحضاري القائم على احترام التنوع الثقافي والإنساني.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية، بمشاركة الفنانة الفلبينية آرسي مونيوز، إضافة إلى عدد من أبرز فرق البوب الفلبينية، من بينها «فيرست ون»، و«جي 22»، و«Alamat»، إلى جانب عروض ثقافية وتراثية، من بينها فعالية «ساغالا»، التي تجسد مجموعة من أبرز التقاليد الثقافية الفلبينية.

كما تضم الاحتفالية قرية للطعام، تقدم أشهر المأكولات والمشروبات الفلبينية الشعبية، إلى جانب مناطق ترفيهية، وتجارب تفاعلية شيقة للعائلات والأطفال.