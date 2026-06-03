المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة في حالة حرجة

أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، عملية جراحية نوعية لأحد المرضى القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة التي يقدّمها المستشفى للمرضى والمصابين الفلسطينيين.

وكان المريض، الموجود حالياً في المستشفى الإماراتي العائم، يعاني حالة طبية معقّدة في الطرف السفلي، نتيجة مضاعفات كسر سابق في عظمة الفخذ لم يلتئم بالشكل السليم، ما تسبب في تيبّس شديد في الركبة، وفرق في طول الطرف، إضافة إلى سقوط في القدم اليمنى، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على قدرته على الحركة والمشي.

وتعامل الفريق الطبي في المستشفى مع الحالة من خلال خطة علاجية وجراحية دقيقة، شملت عدداً من التدخلات المتخصصة، من بينها نقل أوتار لعلاج سقوط القدم، وتطويل عظمة الفخذ اليمنى باستخدام الشق العظمي وجهاز التثبيت الخارجي، بما يتناسب مع طبيعة الحالة واحتياجاتها الطبية.

وبعد متابعة تطور الحالة، أجرى الفريق الطبي عملية جراحية جديدة لاستكمال خطة التطويل، فيما يواصل المريض حالياً تلقي العلاج والرعاية والمتابعة الطبية داخل المستشفى، وسط متابعة مستمرة من الفريق المختص لضمان استقرار الحالة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

وتعكس هذه العملية قدرة المستشفى الإماراتي العائم على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقّدة، وتقديم خدمات جراحية وتخصصية متقدمة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته الطبية والعلاجية المتكاملة، من خلال إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، والخدمات الطبية المتنوعة، بإشراف طاقم طبي وإداري إماراتي، وبمساندة فرق طبية متخصصة، وذلك ضمن منظومة طبية متكاملة تهدف إلى رعاية المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتسيير القوافل، وتشغيل المستشفيات والمبادرات الصحية، بما يعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتخفيف معاناتهم في مختلف الظروف.