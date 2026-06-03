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أنور قرقاش: العدوان الإيراني لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدفنا جميعاً

  • معاليه: أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد
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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني المتكرر على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين يستدعي موقفاً خليجياً موحداً وصلباً ومتماسكاً، مشدداً على أن أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصيرها واحد.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد.. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".