رئيس الدولة ونائباه يهنئون بالسنة الهجرية الجديدة

محمد بن زايد: نسأل الله أن يكون عاماً يسوده السلام في المنطقة والعالم

محمد بن راشد: كل عام وقادمكم أجمل وأيامكم أفضل وشعوبنا في سلام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة، وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»:

«‏أهنئ شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يكون عاماً يسوده السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن تنعم فيه الشعوب كافة بالخير والازدهار».

برقيات تهنئة

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1447، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى سموهما برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك للأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد 1447، نسأل الله أن يكون عام خير ويمن وبركة. كل عام وقادمكم أجمل، وكل عام وأيامكم أفضل، وكل عام وشعوبنا في أمن وأمان وسلام واستقرار وازدهار».

كما دوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في حسابه عبر «إكس»: «نهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447هـ، ونسأل الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والسلام».

منصور بن زايد:

جعله الله عاماً مليئاً بالخير والبركة والسلام