رئيس صربيا: حريصون على تعزيز التعاونمع الإمارات

استقبل ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية صربيا.

ونقل معالي صقر غباش إلى الرئيس الصربي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها لجمهورية صربيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس ألكسندر فوتشيتش معالي صقر غباش تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.

ورحب الرئيس ألكسندر فوتشيتش، في مستهل اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معرباً عن تقديره الكبير للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في مختلف المجالات.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع والتطورات في المنطقة.

من جانبه، أعرب معالي صقر غباش عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المجلس الوطني الاتحادي منذ وصوله إلى بلغراد.

مؤكداً أن ذلك يجسد عمق العلاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة على تطوير الشراكات في مختلف المجالات.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون وترسيخ أسس السلام والتعايش.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى صربيا باعتبارها شريكاً مهماً في جنوب شرق أوروبا، ودولة تتمتع بموقع استراتيجي وقدرة على الإسهام في تعزيز الاستقرار والتنمية والتواصل الاقتصادي في المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات لتعزيز الشراكة بين البلدين.