بدور القاسمي تشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «الإمارات لحقوق النسخ» ومنظمة «KOPIPOL»

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ توقيع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقية تعاون ثنائية مع منظمة KOPIPOL البولندية المتخصصة بإدارة حقوق المؤلفين للأعمال العلمية والتقنية.

وذلك على هامش مشاركة الجمعية في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، ضمن «برنامج الشارقة ضيف شرف» المعرض. يأتي ذلك دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية .

وفي ظل اهتمام الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بدعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تسهم في تطوير صناعة النشر وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية حقوق المؤلف والإدارة الجماعية لحقوق النسخ بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة والعالم.

كما يندرج في إطار حرص الجمعية على توسيع آفاق شراكاتها مع المنظمات الفاعلة في هذا المجال وسعيها الدؤوب لدعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية محلياً وعالمياً، ولعب دور فاعل في صياغة مستقبل القطاع.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، بما يسهم في إرساء بيئة إبداعية أكثر استدامة وانفتاحاً تدعم المبدعين وتحمي حقوقهم.

وفي إطار البرنامج الثقافي الإماراتي المتكامل الذي شهده المعرض استعرضت الجمعية تجربة دولة الإمارات في مجال إدارة حقوق النسخ، وجهودها في حماية المصنفات الفكرية والإبداعية، وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق المؤلف في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر والصناعات الإبداعية دولياً.

كما نظمت الجمعية جلسة حوارية متخصصة بعنوان «منظمات الإدارة الجماعية ودورها في حماية الإبداع - بين الإمارات وبولندا»، بالتعاون مع منظمة KOPIPOL، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق المؤلف والإدارة الجماعية للحقوق.

وتناولت الجلسة الدور المحوري لمنظمات الإدارة الجماعية في تنظيم استخدام المصنفات الإبداعية داخل المؤسسات التعليمية والثقافية، وآليات الترخيص التي تضمن حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين والمبدعين.

واستعراض أبرز التحديات التي فرضها العصر الرقمي على منظومة حقوق النسخ، وأهمية التعاون الدولي في تطوير أنظمة حماية الحقوق الفكرية، مسلطة الضوء على النموذج الإماراتي البولندي في هذا الإطار.

وقال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، تمثل مشاركتنا في المعرض محطة استراتيجية مهمة، لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى العالم.

وأضاف: نعمل في الجمعية على ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف، وبناء منظومة متكاملة تدعم حماية المصنفات الإبداعية وصون الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير آليات عمل مبتكرة في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ بيئة إبداعية أكثر عدالة واستدامة، ويضمن تعزيز جاهزية القطاع للمستقبل.