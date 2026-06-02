الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت

أبوظبي - وام، الكويت - وكالات

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً الوقوف مع الكويت الشقيقة قلباً وقالباً، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة واستقرارها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجاً مرفوضاً يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «نقف مع الكويت الشقيقة قلباً وقالباً، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديداً مباشراً للمنطقة واستقرارها».

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجدداً عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة. واعتبرت الوزارة الهجمات «تصعيداً خطيراً واعتداء مباشراً على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد».

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

في الأثناء أدان مجلس التعاون الخليجي، استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن «استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة».

كما شدد البديوي على أن أمن الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

