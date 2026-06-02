الإمارات وصربيا تبحثان مسارات التعاون البرلماني

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2026، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخريجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس، إلى جانب الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية صربيا، إضافة إلى عقد جلسة برلمانية مشتركة خاصة في مقر الجمعية الوطنية الصربية.