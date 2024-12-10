"دي بي ورلد الخيرية" تقود التغيير التحوّلي في قطاع التعليم في أنغولا

شهد نفذت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" مبادرة تهدف إلى تعزيز مسيرة التعليم في لواندا، أنغولا، وتُعنى بتجديد المدارس وبناء مكتبة جديدة وتوزيع الأدوات المدرسية، وبلغت تكلفة المبادرة الخيرية 250 ألف دولار أمريكي.

وتُبرز هذه المبادرة ذات التأثير المباشر على قطاع التعليم في الدولة الأفريقية ونفذتها الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التزام مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" بتشكيل بيئات تعليمية أكثر أماناً ودعماً للطلاب المحليين، وتمكين الجيل القادم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. ومن خلال إعطاء الأولوية للبنية التحتية والموارد التعليمية، تهدف مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" إلى دفع مسيرة تنمية المجتمع على الأمد الطويل وتعزيز النجاح الأكاديمي لقادة المستقبل.

وقالت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية": "لا يتعلق الاستثمار في تعليم الأطفال في لواندا وفي أنغولا عموماً بنجاحهم فحسب، بل يتعلق أيضاً بإرساء الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً وقوةً للمجتمع بأكمله. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين الجيل القادم من خلال التعليم وتعزيز النمو المجتمعي المستدام".

وتمثّل الهدف في تنفيذ عملية تجديد مدرسة بوا إسبيرانكا ("مدرسة الأمل الدائم") وتوزيع اللوازم المدرسية بحلول نهاية شهر نوفمبر الماضي، بدعم من شركة دي بي ورلد لواندا، كجزء من المبادرة العالمية لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" لرفع مستوى جودة التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

وقد استفاد 300 طالب من هذه المبادرة مباشر ة، حيث تم تزويدهم باللوازم المدرسية الأساسية مع تجهيز بيئة التعلم بمرافق متطورة وترقية معايير الأمان. حضر حفل افتتاح المدرسة سعادة سالم علي خميس عبيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أنغولا، والسيدة ليليكا دوس سانتوس، نائب مدير مكتب وزير النقل الأنغولي نيابة عن معالي الوزير، والسيد. باشيرو فرانسيسكو، وزير دولة للتعليم قبل المدرسي والابتدائي، ممثلا لوزير التعليم الأنغولي.

وأضافت القمزي: "من خلال تشكيل بيئة تعليمية إيجابية وداعمة، يهدف المشروع إلى رفع معنويات الطلاب وتحسين النتائج الأكاديمية ووضع الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا. كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعليم في تحقيق التقدم الاجتماعي وتشجيع مشاركة الشركات بشكل أكبر في التنمية المحلية."

وقال فرانسيسكو بينزون، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد لواندا: "إن المساحة الأكاديمية التي كشفنا عنها هي أكثر بكثير من مجرد بناء مخصص للتعليم - إنها ملاذ تتجذر فيه الأحلام، وتكون فيه المعرفة وسيلة للتمكين، وحيث يمكن للطفل أن يتخيّل مستقبلًا مليئاً بالفرص والأهداف."

وتجسّد هذه المبادرة التزام مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" باستخدام التعليم كمحفز للتحوّل الاجتماعي، وتعكس رؤيتها للاستثمار في المجتمعات لتشكيل عالم يتمتع فيه كل طفل بإمكانية الاستفادة من فرص التعليم الجيد والفرص. وأضافت القمزي: "تُشرفنا المساهمة في تشكيل مستقبل واعد للجيل القادم”.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" ملتزمة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم للمحتاجين، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المكانة الاجتماعية، مما يضمن توجيه المساعدات إلى الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً. وتتعامل مبادراتها مع مختلف القضايا الاجتماعية مثل الفقر والجوع والتعليم من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.