رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزّون أمير قطر في وفاة عبدالله العطية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الأسبق.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وبعث سموهما برقيتي تعزية إلى فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الأسبق.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.