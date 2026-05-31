وفد أممي يشيد بجهود الإمارات الإنسانية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني

بعثة «الفارس الشهم 3» تستقبل محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة عيد الأضحى

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفداً من منظمة الصحة العالمية، اطّلع على الجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ضم وفد منظمة الصحة العالمية كلاً من لوكا بيغوتزي، مسؤول فريق الطوارئ الصحية بالإنابة في منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وروي كوسيكو، المسؤول الفني لفرق الطوارئ الطبية في المقر الرئيس للمنظمة، إضافة إلى هبة النجار، منسقة فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان في استقبال الوفد علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، ومدير المستشفى الميداني الإماراتي والذي رحب بالوفد وقدم شرحاً مفصلاً حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يوفرها المستشفى للمرضى والجرحى في قطاع غزة، إضافة إلى طبيعة الدعم والمساعدات الطبية التي تقدمها عملية «الفارس الشهم 3» لمستشفيات القطاع في ظل الأوضاع الكارثية ونقص الإمكانات الطبية.

جهود ورعاية

واطلع وفد منظمة الصحة العالمية خلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة، والخدمات العلاجية والجراحية والتخصصية المقدمة للمرضى، إلى جانب الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي الإماراتي للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأشاد الوفد بالجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وثمن الدور الكبير الذي يقوم به المستشفى الميداني الإماراتي في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى في قطاع غزة.

من جانبه، أكد علي الشحي استمرار دولة الإمارات في تقديم الدعم والإسناد للقطاع الصحي في غزة، ومواصلة الجهود الإنسانية لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

يُذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إلى جانب مركز الرعاية الصحي الإماراتي في مواصي خانيونس، قدّما الرعاية الصحية لما يقارب 97 ألفاً من مرضى قطاع غزة منذ افتتاحهما، ضمن الجهود الإنسانية والطبية المستمرة لدعم الأهالي في القطاع.

خدمات واسعة

ونجحت عملية «الفارس الشهم 3» في تقديم خدمات علاجية وإنسانية واسعة للمرضى والمصابين الفلسطينيين خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2026.

وأسهمت العملية في إنقاذ حياة وعلاج 32 ألفاً و950 مريضاً عبر مركز الإمارات الطبي، في تأكيد جديد على التزام دولة الإمارات برسالتها الإنسانية ودورها الريادي في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين.

على صعيد متصل، استقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين من جمهورية مصر العربية، في لقاء أخوي، أقيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقديراً لدورهم في دعم جهود العملية، وتسهيل أعمالها الإنسانية.

وتبادل فريق العملية مع الضيوف من الجانب المصري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وسط أجواء سادتها مشاعر الأخوة والتقدير، بما يعكس روح التعاون الوثيق بين الجانبين الإماراتي والمصري في خدمة العمل الإنساني، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

احتفاء بالشركاء

واحتفى طاقم عملية «الفارس الشهم 3» بالشركاء الاستراتيجيين من الجهات المصرية، الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الجهود الميدانية، وتيسير أعمال العملية في العريش، من خلال التعاون المستمر، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وخلال اللقاء، استمع محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيون إلى عرض تفصيلي حول عملية «الفارس الشهم 3»، تضمّن أبرز جهودها الإنسانية في العريش، وآليات استقبال المساعدات وفرزها وتخزينها وتجهيزها، تمهيداً لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب التعرف إلى طبيعة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات ضمن العملية.

علاقات أخوية

وشارك مدير المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، مع اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في استقبال جموع الأهالي والمشايخ والعواقل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية، الذين توافدوا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة العريش، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويجسد هذا اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات وجمهورية مصر العربية، والدور المحوري للتعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتيسير أعمال عملية «الفارس الشهم 3»، بما يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بكفاءة وتنظيم، وفي إطار من التنسيق الميداني المتكامل.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم، عبر تسيير المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإنسانية، التي تجسد نهج الإمارات الراسخ في العطاء، وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء في المجالات المختلفة.