قرقاش ناعياً منصور هادي: أتذكر بريق التفاؤل في عينيه عند استعراض "خطّة تحرير عدن" بالرياض

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور هادي، الذي وافته المنية في العاصمة السعودية الرياض الخميس عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله الرئيس عبد ربه منصور هادي وغفر له. أتذكر زيارتي الأولى له في الرياض، والمهمة التي كلفني بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، لإبلاغه بخطة تحرير عدن. ولا أنسى بريق التفاؤل في عينيه وهو يستمع إلى التفاصيل التي شرحها العسكريون الإماراتيون".

وأضاف معاليه: "رحمه الله بواسع رحمته، وأنعم على اليمن بالأمن والاستقرار والسلام بعد سنوات طويلة من المعاناة".