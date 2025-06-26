رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة سلوفينيا باليوم الوطني ورئيس موزمبيق بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، بذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روبرت غولوب، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس دانييل شابو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماريا بينفيندا ليفي، رئيسة وزراء جمهورية موزمبيق.