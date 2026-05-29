الإمارات

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي

وام


أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.