رئيس الدولة يمنح سفير المملكة المتحدة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، والتي أسهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وسلم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الوسام إلى سعادة إدوارد هوبارت، خلال استقباله له في أبوظبي.

وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنيا على جهوده في تعزيز علاقات الصداقة ودعم مسارات التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب سعادة إدوارد هوبارت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على مبادرته الكريمة، مشيدا بسياسة سموه الحكيمة، والدور البارز الذي يضطلع به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد سعادته على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة، لما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.