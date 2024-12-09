الإمارات تؤكد حرصها على وحدة سوريا وسلامة الدولة الوطنية

أكدت دولة الإمارات متابعتها باهتمام شديد تطورات الأحداث في الجمهورية العربية السورية، كما أكدت حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تتابع الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق".

ودعت وزارة الخارجية في بيان "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار".