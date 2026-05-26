تعاون بين «إكبا» ووكالة التنمية الابتكارية في أوزبكستان لإطلاق برنامج مسرع زراعي

وقّع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، بشأن إطلاق برنامج «مسرّع المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين لتطوير وتسويق سلاسل القيمة للمحاصيل» في نوكوس، إقليم كاراكالباكستان.

ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا، والدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية. ويُطرح البرنامج بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، ضمن مشروع «تطوير نظم الإنتاج الزراعي المستدامة في المناطق المتدهورة من كاراكالباكستان».

ويمثل البرنامج خطوة عملية جديدة في مسار المشروع، من خلال الانتقال من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل، وتعزيز جاهزيتها التجارية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق. وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: « إن هذه الاتفاقية تعكس مرحلة متقدمة من عملنا في كاراكالباكستان.

حيث ننتقل من دعم الإنتاج الزراعي المستدام إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من بناء مسارات عملية لتطوير سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق، ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تزويد المستفيدين بالمعرفة والمهارات الفنية والتجارية التي تمكّنهم من تحويل المحاصيل القادرة على التكيف مع التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو».

وقال الدكتور أسرور نوروف: «يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة لمنطقة بحر آرال، إذ يربط الابتكار بالتحول العملي في القطاع الزراعي. ومن خلال الخبرة العلمية والدولية التي يمتلكها إكبا في مجال الزراعة الملحية، سيسهم البرنامج في دعم تحديث سلاسل قيمة المحاصيل في كاراكالباكستان.