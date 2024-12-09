مذكرة تفاهم للوساطة في فض المنازعات

وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة والمركز الأوروبي (ADR Center) مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوساطة في فض المنازعات، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدائرة والمركز الأوروبي.

ووفقاً للاتفاقية، والتي وقعها من جانب الدائرة المستشارة شيخة ناصر القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، ومن جانب المركز أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن جانب المركز الأوروبي «ADR Center» ليوناردو دو روسو، الرئيس التنفيذي للمركز الإيطالي، يتم تشجيع وتعزيز ممارسة الوساطة في فض المنازعات لدى موظفي مركز دبي للسلع المتعددة، وكذلك لدى الشركات المقيدة لديه لتمكينهم من إدارة المنازعات وصولاً إلى حلها ودياً.

وتتضمن بنود الاتفاقية تبني المبادرات المشتركة لتعزيز الوعي بأهمية الوساطة ودورها في حل المنازعات، ووضع الأطر الإجرائية اللازمة لتبني الوساطة كخيار أول في منازعات الشركات المقيدة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وتوفير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في إطار الشراكة مع المركز الأوروبي (ADR Center)، برامج تدريبية لتلك الشركات، تعزز الاستفادة من سبل الوقاية من المنازعات، وحلها ودياً بما يدعم تحقيق أهدافها الاستثمارية، وكذلك دعم قدرات ومهارات العاملين لدى مركز دبي للسلع المتعددة في ذلك المجال، بحيث يصبح مركز دبي للسلع المتعددة نموذجاً للممارسات المثلي في دعم شركات المناطق الحرة في مجال تقديم خدمات حل المنازعات ودياً عن طريق الوساطة.