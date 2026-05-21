الإمارات والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة التطرف

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى البرلمان الأوروبي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير الحوار المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة البرلمانية لدعم الأمن والاستقرار وترسيخ المبادئ والقيم المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً متنامياً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أن أمن الخليج العربي بات جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الأوروبي والدولي، في ظل ارتباطه بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وأشار معاليه إلى أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي تهديد للممرات الحيوية أو البنية التحتية للطاقة ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي والأسواق الأوروبية.

تضامن

كما ثمّن معاليه موقف البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي الداعم لدولة الإمارات ودول المنطقة في مواجهة الهجمات الإيرانية، وما عبر عنه الجانب الأوروبي من تضامن ورفض لاستهداف سيادة الدول وبنيتها التحتية المدنية.

من جانبها، رحبت روبرتا ميتسولا بزيارة معالي صقر غباش، مؤكدة أهمية العلاقات الإماراتية الأوروبية والدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم السياسي ودعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وقبل جلسة المباحثات، رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، بوفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات لدى المؤسسات الأوروبية وتطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدة تضامن البرلمان الأوروبي مع دولة الإمارات في ظل الأوضاع الراهنة.