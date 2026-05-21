الإمارات والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة التطرف

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، توماش زديخوفسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك وعضو اللجنة الخاصة بدرع الديمقراطية الأوروبية، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان أهمية تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الجماعات المتطرفة والتنظيمات التي تتبنى أيديولوجيات متشددة وتوظف الدين لتحقيق أجندات سياسية وتحالفات عابرة للحدود، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن محاولاتها نشر الفوضى والإرهاب واستهداف فئة الشباب ومسارات التنمية وأمن الطاقة.