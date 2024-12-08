تعاون بين شرطة دبي ومعهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي المقدم خبير دكتور راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي، مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ورحب المقدم الدكتور راشد الغافري، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

من جانبه، قال الدكتور برينت إي تورفي، نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز التعاون بيننا، والتي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماماً بالغاً بموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات.

من جانبها، قالت خبير لينا أميري وهي أول محلل أنماط جنائي معتمد في منطقة الشرق الأوسط، «بدأت بتطبيق فحوصات التنميط الجنائي منذ اعتمادي على عدد من القضايا المجهولة وحققنا نتائج متميزة، الأمر الذي أسهم في التقدم بالتحقيقات بفضل هذا النهج العلمي الدقيق. حينها أدركنا أهمية نقل هذه المعرفة والمنهج إلى باقي مرتبنا في القيادة العامة لشرطة دبي».

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في مجال البحث والتطوير من خلال المشاريع البحثية التي تتعلق بالتنميط الجنائي، وتحليل السلوك والاتجاهات الناشئة في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، وعمل أوراق بحث علمية، وتنظيم برامج تدريب مشتركة وورش عمل لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات والرؤى المشتركة، والتعاون في البلاغات الجنائية وتطبيق بروتوكولات التنميط الجنائي للمساعدة في التحقيقات، حيث سيسهم محللو شرطة دبي في العمل على القضايا التي يعمل عليها محللو معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة، والعكس صحيح.