وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي تلتقي وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع معالي ماريا غابرييلا سومرفيلد وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور خلال زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والإكوادور في القطاعات الرئيسية التي تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والمائي، والتعدين، والسياحة، والاستثمار.

وشددت معالي الهاشمي خلال اللقاء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور، مشيرة إلى أنه على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين فقد تم تشكيل علاقات تجارية قوية، وخاصة استثمارات موانئ دبي العالمية في الإكوادور.

وأوضحت أنّ هذه الشراكة تعكس الالتزام المتبادل بالتنوع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك.

‎علاوة على ذلك، تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيتين مهمتين: مذكرة تفاهم تتعلق بتقديم إعفاءات للتأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية، واتفاقية بشأن الخدمات الجوية، وتهدف الاتفاقيتان إلى تشجيع السياحة، وتعزيز التواصل بين الشعبين، إلى جانب توطيد التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والتجارة.

كما رحّب الجانبان بإطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

و‎زارت معالي سومرفيلد واحة الكرامة، تكريماً لتضحيات شهداء دولة الإمارات، وقامت بجولة في مسجد الشيخ زايد الكبير ومدينة مصدر.

كما عقدت معاليها لقاءات مع عدد من المسؤولين خلال زيارتها مؤسسات هامة مثل صندوق أبوظبي للتنمية وموانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة بجبل علي “جافزا” بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون.

وأعربت معالي الوزيرة سومرفيلد عن تقديرها وامتنانها لحسن الضيافة التي قدمها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عند استقباله لها مع وفد جمهورية الإكوادور.