الإمارات تدعو مجلس الأمن لإدانة الاستهداف الإرهابي لمحطة "براكة"

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولّداً كهربائياً يقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة الإماراتية.

ودعت الدولة مجلس الأمن إلى إدانة هذا التصعيد الخطير بأشد العبارات، والتأكيد على أن استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويُشكّل في الوقت نفسه تهديداً مباشراً للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، مشددةً على موقفها الثابت في التصدي لأي اعتداء يستهدف منشآتها الحيوية ومرافقها المدنية.