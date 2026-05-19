تعاون إماراتي بريطاني في تعزيز مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن المالي، ومكافحة غسل الأموال، والتعاون القضائي، والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي.وترأس الاجتماع من جانب الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة.

فيما ترأس جانب المملكة المتحدة دان جارفيس، عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي: تنسيق السياسات، والتعاون التشغيلي، والتعاون القضائي.