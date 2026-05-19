سلطان ولاية باهانج الماليزية يشيد بقيم التعايش والأخوة الإنسانية في الإمارات

أشاد عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية، بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتزامه الراسخ بتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية عالمياً.

منوهاً بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة الإمارات باعتبارها منصة عالمية للحوار والتسامح والتواصل البناء بين الشعوب والثقافات.

جاء ذلك خلال لقائه في أبوظبي السفير الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل الاستفادة من مبادرات اللجنة الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية.

وثمن جهود اللجنة ومبادراتها الرائدة لتعزيز ونشر قيم التعايش والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.