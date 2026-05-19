تعزيز الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية، ابتداءً من 19 اليوم حتى 22 الحالي.

وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون البرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وترسيخ مسارات الحوار والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويضم الوفد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس.

والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، في ضوء الزخم المتصاعد الذي تشهده العلاقات الإماراتية – الأوروبية على مختلف المستويات، لا سيما بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الدولة، والتي شهدت عقد جلسة خاصة في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، في سابقة برلمانية، تعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق للاتحاد الأوروبي.