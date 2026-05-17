مجلس النواب البحريني يدين الاعتداء الإرهابي على براكة.. ويؤكد تضامنه مع الإمارات

أكد معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وفي البرقية التي بعثها إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وتمنى معاليه لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار ، وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.