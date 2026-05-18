رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج باليوم الوطني ورئيس كازاخستان بذكرى ميلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هارالد الخامس، وبرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى معالي يوناس غار ستوره، رئيس وزراء مملكة النرويج.