الإمارات

رئيس الدولة يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا التعاون والعمل المشترك

وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي ريتشارد مارليز نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأسترالي خلال اللقاء مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتهما خاصة في الشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي إضافة إلى أمن الملاحة العالمية.

حضر اللقاء عدد من معالي الوزراء والمسؤولين.