رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية

زيادة سعة تخزين «أدنوك» للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل

اتفاقية تستكشف إمكانية تخزين النفط الخام في الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي للهند

فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال الإماراتي داخل الهند

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة و الفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

وشهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وشملت الاتفاقيات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الدولة التالي:

• اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك، وفيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

• اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال، تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وفيكرام ميسري.

• اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع في جمهورية الهند، تبادلها معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع وفيكرام ميسري.

• مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند، تبادلها معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 وفيكرام ميسري.

• مذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة.

• مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن..تبادلها عيسى كاظم وديباك ميتال.

كما أعلن الجانبان اتفاقات شملت:

• استثماراً من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم

• ما يعادل 28,300 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة بنسبة 60 % في بنك «آر بي إل» RBL في جمهورية الهند.

• استثماراً بقيمة 3.67 مليارات درهم - ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF).

• استثماراً من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليارات درهم - ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة في شركة «سامان كابيتال»SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند.

وبمناسبة تبادل «أدنوك» اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية كركيزة أساسية لتحقيق النمو، نحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند الصديقة التي تُعدّ واحدة من أهم أسواق الطاقة في العالم بالنظر إلى حجم اقتصادها ونموذجها الناجح للنمو، وفي ضوء ارتفاع الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع تسارع النمو السكاني، تزداد أهمية ترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات والهند عبر هذه الاتفاقيات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيد دور ’أدنوك‘ شريكاً موثوقاً يدعم جهود الهند لتعزيز نموها الاقتصادي طويل الأمد».

وقد تبادلت «أدنوك» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة» لاستكشاف مجموعة من الفرص التي تشمل تخزين النفط الخام، والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، والاحتياطيات الاستراتيجية.

وتشمل هذه الفرص إمكانية زيادة سعة تخزين «أدنوك» للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل، بما يشمل سعة التخزين الحالية في مانغلور، وفرص التخزين الجديدة المحتملة في مدينتي فيساخاباتنام وتشاندِيخول.

وتستكشف الاتفاقية إمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال داخل الهند، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين الإمارات والهند في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.

كما تبادلت «أدنوك» اتفاقية تعاون استراتيجي مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» لاستكشاف فرص توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المسال، بما في ذلك من خلال شركة «أدنوك للتجارة العالمية»، استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المسال المبرم بين الجانبين منذ عام 2023، والذي يُجدد سنوياً، وبما يسهم في دعم التطوير المحتمل لاتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد.

هذا وقد غادر البلاد أمس دولة ناريندرا مودي في ختام زيارة رسمية إلى دولة الإمارات وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مودعيه لدى مغادرته الدولة. ورافق طائرة دولة رئيس وزراء الهند سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنه قائد السرب بمرافقته خلال مغادرة أجواء الدولة.

وقال مودي عبر حسابه على منصة «إكس»: «اختتمت زيارة قصيرة، إلا أنها كانت مثمرة للغاية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجريت مباحثات مستفيضة مع أخي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات. وإنني على ثقة بأن مخرجات هذه الزيارة ستزيد من رسوخ أواصر الصداقة بيننا، وستسهم في تحقيق النمو والازدهار».