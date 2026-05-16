رئيس الدولة: الإمارات والهند ترتبطان بتحالف قوي وشراكة اقتصادية نوعية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية، وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت مع دولة ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند، والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام، خاصة في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا. يرتبط البلدان بعلاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية، وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما».

وكان دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، قد وصل أمس إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى الدولة.

وجرت لدولة رئيس وزراء الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف. وكان قد رافق الطائرة التي تقل رئيس وزراء الهند لدى دخولها أجواء الدولة، سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنه قائد السرب بمرافقته إلى المطار تحية وترحيباً بزيارته إلى الدولة.