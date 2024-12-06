Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية الإكوادور

undefined's profile picture

وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم معالي غابرييلا سومرفيلد وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها التجارية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة والتعدين.

كما تطرق الجانبان إلى مساعي البلدين لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والتوصل إلى شراكة شاملة تدعم جهودهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي غابرييلا سومرفيلد معربا عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي غابرييلا سومرفيلد مجمل التطورات في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.