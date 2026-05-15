سيف بن زايد: أمن الخليج منظومة واحدة وتهديد إحدى دوله يطال استقرار المنطقة

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة الرياض، برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سموه أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع تأتي انطلاقاً من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دوله يطال استقرار المنطقة بأكملها.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تعزيز أمنها الوطني وصون مكتسباتها وترسيخ تماسك جبهتها الداخلية، والتصدي بكل حزم لمحاولات العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي.

وشدد سموه على موقف دولة الإمارات الحازم في مواجهة المخططات الإيرانية الظلامية التي تستهدف زعزعة أمن المجتمعات الخليجية عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية، في انتهاك سافر لكل القيم والقوانين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «شاركت في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض، انطلاقاً من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دوله إنما يطال استقراره بأكمله.

وفي هذا السياق نواجه بوضوح وحزم المخططات الإيرانية الظلامية التي تسعى لزعزعة أمن مجتمعاتنا عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية، في انتهاك سافر لكل القيم والقوانين».

وأضاف سموه: «بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نؤكد موقفاً سيادياً صلباً لا يلين، يرتكز على حماية أوطاننا، وصون مكتسباتنا، وتعزيز تماسك جبهتنا الداخلية في مواجهة كل التحديات. ونحن ماضون بعزيمة واثقة لإفشال كل محاولات العبث بأمننا واستقرارنا».