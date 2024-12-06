الإمارات وتنزانيا تعززان التعاون الثنائي

عُقد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، في أبوظبي أمس.
وترأست الاجتماع معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وبحثا فرص تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت معالي لانا نسيبة، على الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الإماراتية التنزانية في المجالات كافة، بما في ذلك العلاقات التجارية المزدهرة، والجهود المشتركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستكشاف فرص جديدة للاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع، جدد الجانبان التزامهما بتوطيد التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.