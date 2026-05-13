قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وأولويتها للحلول السياسية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تضع "الحل السياسي والمسار التفاوضي" على رأس أولوياتها وقناعاتها الراسخة، مشدداً على أن العلاقات العربية الإيرانية في منطقة الخليج لا يمكن أن تُبنى على المواجهات والصراعات.

ولفت معاليه، في مستهل تدوينة له عبر منصة "X"، إلى أن العالم يترقب باهتمام الزيارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وما قد ينتج عنها من تأثيرات على المسار الإقليمي.

وأوضح الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات لم تسعَ إلى هذه الحرب وعملت مخلصة على تجنبها، منطلقاً من رؤية مفادها أن شعوب المنطقة تجمعها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة لا يمكن تجاهلها.

وفي الوقت الذي شدد فيه معاليه على أن "الدفاع عن الوطن واجب مقدس" وعلى أن الإمارات ستحمي سيادتها بكل "قوة وكفاءة وثبات"، فقد أعاد التأكيد على أن الأولوية القصوى ستبقى دائماً للحلول السياسية، إيماناً بأنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "يتابع العالم الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين وما قد تحمله من تأثيرات على المسار الإقليمي. وفي هذا السياق، تؤكد دولة الإمارات مجددًا أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها".

وأضاف: "لم نسعَ إلى هذه الحرب، وعملنا مخلصين على تجنبها، ولا يمكن أن تُبنى العلاقات العربية الإيرانية في الخليج على المواجهات والصراعات، في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة".

وتابع: "الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمي الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولويتها وقناعتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية، إيمانًا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار".