5 قوافل مساعدات إماراتية تصل غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

عبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وتتألف القوافل من 47 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 661.2 طناً من المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية، والمكملات الغذائية للأطفال، والتمور، وخيام الإيواء والطحين، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى، إضافة إلى 5 سيارت إسعاف.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، إلى 137 قافلة تتألف من 1205 شاحنة، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية حتى اليوم، أكثر من 27 ألفا و34 طنا أسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث بادرت بتقديم المساعدات فور اندلاع الحرب في قطاع غزة.